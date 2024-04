Vlada potrdila predlog sprememb zakona o glasbenih šolah

Ljubljana, 4. aprila - Vlada je določila besedilo predloga novele zakona o glasbenih šolah, ki med drugim uvaja dodaten pouk v glasbenih šolah in izenačuje pravice učencev do podaljšanega izobraževanja. V predlogu so predlagani tudi novi predmeti, ki se lahko poučujejo v osnovnem glasbenem in plesnem izobraževanju, so po seji sporočili z urada za komuniciranje.