Kmalu vnovična popolna zapora Dunajske ceste v Ljubljani

Ljubljana, 19. junija - Dela za rušitev severnega dela obstoječega železniškega nadvoza čez Dunajsko cesto v Ljubljani, ki je predvidena prihodnji četrtek, so v polnem teku. Zaradi rušitvenih del bo vnovič potrebna popolna zapora Dunajske ceste ter pločnikov za pešce in kolesarje, ki bo trajala od 27. junija od polnoči do 1. julija do 5. ure.