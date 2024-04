Še več popolnih nočnih zapor dela Dunajske ceste v Ljubljani

Ljubljana, 15. aprila - Zaradi dostave konstrukcije viadukta bo danes zvečer od 21. do 5. ure v Ljubljani za ves promet vnovič zaprta Dunajska cesta na odseku med Vilharjevo cesto in Trgom OF. Popolno zaporo bodo v enakem časovnem oknu ponovili še v soboto in nedeljo. Na ljubljanski občini udeležence v prometu prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.