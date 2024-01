Po popolni zapori bo na območju gradbišča na Dunajski cesti danes delno stekel promet

Ljubljana, 8. januarja - Potem ko je bil del Dunajske ceste v Ljubljani zaradi podiranja železniškega nadvoza štiri dni popolnoma zaprt, bodo po njem danes delno sprostili promet. Odprta bosta po dva pasova v smeri sever in jug. Zaprta ostajata pločnika, je pa na zahodni strani vzpostavljen koridor za pešce in kolesarje. Takšna ureditev naj bi trajala do 21. februarja.