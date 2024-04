Zaradi del tudi prihodnji teden več nočnih zapor dela Dunajske ceste

Dunajska cesta bo na odseku med Vilharjevo cesto in Trgom OF zaprta 29. aprila ter 2. in 5. maja med 21. in 5. uro, so pojasnili na občini.

Udeležence prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.

Rekonstrukcija nadvoza nad Dunajsko cesto v Ljubljani je ena najkompleksnejših faz v sklopu gradnje novega Potniškega centra Ljubljana, promet pa je v času del prilagojen.