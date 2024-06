Na seji DZ junija med drugim predlog interventnega zakona za boljšo kadrovsko sliko v domovih za starejše

Ljubljana, 7. junija - Kolegij predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič je določil dnevni red seje DZ, ki se bo začela 17. junija. Na njej bodo denimo obravnavali predlog interventnega zakona o ukrepih za boljšo kadrovsko sliko v domovih za starejše. Ob tem so opredelili časovnico izredne seje DZ, povezane s slovenskimi ribiči, ki so jo zahtevali v SDS in bo 14. junija.