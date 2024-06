Zadnji dan junijske seje DZ o Kobilarni Lipica ter več zakonskih predlogih s področja izobraževanja

Ljubljana, 19. junija - Poslanke in poslanci bodo danes med drugim razpravljali o predlogu novega zakona o Kobilarni Lipica ter o več predlogih novel zakonov s področja izobraževanja. DZ bo junijsko sejo sklenil z glasovanji, med drugim bodo odločali tudi o predlogu vladnega zakona za boljšo kadrovsko sliko v domovih za starejše in predlogu sprememb kazenskega zakonika.