Predlog sprememb kazenskega zakonika NSi zaključil parlamentarni postopek

Ljubljana, 19. junija - Poslanci DZ so s 26 glasovi za in 45 proti odločili, da predlog sprememb kazenskega zakonika NSi ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Predlog, po katerem zastaralni rok za pregon kaznivih dejanj po začetku glavne obravnave na sodišču ne bi več tekel, so poleg NSi podprli še v SDS, koalicija pa je glasovala proti.