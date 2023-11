Mediji: Oprostilna sodba Đemajlu Mandjuki v zadevi Balkanski bojevnik razveljavljena, kazenski pregon zastara v nedeljo

Ljubljana, 24. novembra - Ljubljansko višje sodišče je po poročanju medijev razveljavilo oprostilno sodbo, ki jo je v zadevi Balkanski bojevnik aprila letos izreklo enemu od obdolženih Balkanskih bojevnikov Đemajlu Mandjuki. Tožilstvo je sodišču predlagalo naj Mandjuko spozna za krivega in mu izreče zaporno kazen treh let, a bo kazenski pregon absolutno zastaral to nedeljo.