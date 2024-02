Primer Balkanski bojevnik po navedbah specializiranega tožilstva uspeh

Ljubljana, 15. februarja - Na Specializiranem državnem tožilstvu so se odzvali na medijska poročanja o zastaranju odmevnega primera Balkanski bojevnik. Kot poudarjajo, je bil primer za deset obtoženih pravnomočno zaključen že v letu 2023, izrečene so tudi obsodilne sodbe z zapornimi kaznimi, ki so pravnomočne. Le za enega od obtoženih pregon ni več dovoljen, so navedli.