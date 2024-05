V NSi predlagajo omejitev zastaranja kazenskih postopkov

Ljubljana, 24. maja - Nova Slovenija je v državni zbor vložila predlog dopolnitve kazenskega zakonika, s katerim predlagajo, da se zastaralni rok za pregon kaznivih dejanj ne teče več od začetka glavne obravnave. Po navedbah NSi so kazenski postopki, ki so pripeljani že skoraj do konca, zadeva pa tik pred zaključkom zastara, prepogosti.