ZN: Mladi morajo biti del rešitve v boju proti sovražnemu govoru

Ljubljana, 18. junija - Danes zaznamujemo mednarodni dan boja proti sovražnemu govoru. Ključnega pomena za ustvarjanje javnih in spletnih prostorov brez sovražnega govora je sodelovanje mladih, zlasti mladih žensk, domorodne mladine, mladih iz manjšinskih skupnosti, mladih iz skupine LGBTIQ in mladih invalidov, so izpostavili pri Združenih narodih (ZN).