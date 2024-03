V okviru kampanje za preprečevanja medvrstniškega nasilja in sovražnega govora na spletu danes šest okroglih miz

Celje/Maribor/Kranj/Murska Sobota/Novo mesto/Nova Gorica, 20. marca - V okviru kampanje ministrstva za digitalno preobrazbo in partnerjev z naslovom Mesec boja proti medvrstniškemu nasilju in sovražnemu govoru na spletu danes v šestih mestnih občinah pripravljajo okrogle mize. Na njih bodo sodelovali sogovorniki iz šolstva, centrov za socialno delo, zdravstva, policije, tožilstva in nevladnih organizacij.