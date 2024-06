Predstavitev rezultatov raziskave OECD PISA 2022 s področja ustvarjalnega mišljenja

Ljubljana, 18. junija - Pedagoški inštitut bo danes predstavil rezultate mednarodne raziskave OECD PISA 2022 s področja ustvarjalnega mišljenja slovenskih 15-letnikov. Pri matematični in naravoslovni pismenosti so slovenski 15-letniki dosegli nadpovprečne rezultate, pri bralni pismenosti pa so pod povprečjem, so na inštitutu spomnili na decembra predstavljene rezultate.