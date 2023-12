Po raziskavi PISA učenci azijskih držav ostajajo najbolj uspešni

Pariz, 5. decembra - V članicah Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je med letoma 2018 in 2022 prišlo do pomembnega padca uspešnosti učencev in dijakov, kaže danes objavljena mednarodna raziskava PISA 2022. Na področju matematične, naravoslovne in bralne pismenosti so azijske države na čelu s Singapurjem tudi lani ostale na vrhu.