Po raziskavi PISA slovenski 15-letniki pri matematiki in naravoslovju nad, pri bralni pismenosti pa pod povprečjem OECD

Ljubljana, 5. decembra - Slovenski 15-letniki so v mednarodni raziskavi PISA 2022 na področju matematične in naravoslovne pismenosti dosegli nadpovprečne rezultate, pri bralni pismenosti pa so pod povprečjem OECD. Na vseh treh področjih so dosegli nižje rezultate kot leta 2018, nižje je tudi povprečje OECD, je predstavila Klaudija Šterman Ivančič s Pedagoškega inštituta.