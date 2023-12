Bralna pismenost je po mnenju udeležencev razprave o raziskavi PISA 2022 temelj vsega

Ljubljana, 5. decembra - Na prvi razpravi o rezultatih mednarodne raziskave PISA 2022 so se sodelujoči strinjali, da je bralna pismenost, pri čemer so naši 15-letniki pod povprečjem OECD, temelj vsega oziroma ji treba nameniti pozornost pri vseh predmetnih področjih. Poudarili so pomen kulture branja, če bodo otroci torej videli brati starejše, bodo tudi sami brali.