Na srečanju društev pacientov z župani o vlogi lokalnih skupnosti pri kazalnikih zdravja

Velenje, 17. junija - Pri Zvezi organizacij pacientov Slovenije so v Velenju organizirali srečanje društev pacientov z župani petih slovenskih občin. Skupna ugotovitev pacientov in županov je, da je za dobro zdravje občanov treba uskladiti več dejavnosti in njihovih akterjev, zlasti skrb za zdravo prehrano, gibanje, druženje in dobro delovanje zdravstvenih domov.