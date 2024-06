Zveza pacientov se zavzema za novo vodstvo ljubljanske psihiatrične klinike

Ljubljana, 11. junija - Zveza organizacij pacientov je v sporočilu za javnost ministrstvo za zdravje pozvala, naj svet ljubljanske psihiatrične klinike pozove k odpoklicu vodstva klinike. Več varnosti in kakovosti storitev je mogoče doseči s sodelovanjem zaposlenih in pacientov, ne pa s krčevitim oklepanjem strokovnosti in obrambo doseženih finančnih rezultatov, menijo.