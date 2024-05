Zveza pacientov z nekaj pripombami na predlog zakona o kakovosti v zdravstvu

Ljubljana, 29. maja - V Zvezi organizacij pacientov Slovenije so med javno razpravo o predlogu zakona o kakovosti v zdravstvu podali nekaj pripomb, ki se med drugim nanašajo na področje nadzora kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave, so sporočili iz zveze. Izpostavili so tudi nujnost čimprejšnje ustanovitve agencije za kakovost z ustrezno ureditvijo njenih nalog.