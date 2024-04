Ljubljana, 7. aprila - Danes obeležujemo svetovni dan zdravja, ki letos poteka pod geslom Moje zdravje, moja pravica. Vsi si zaslužimo živeti zdravi v varnem in zdravem okolju, imeti dostop do zdravstvenih storitev, biti zdravstveno pismeni in živeti svobodno ne glede na to, kdo smo in kje živimo, so geslo pojasnili v Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO).