Na prevajalskem seminarju 11 prevajalcev iz sedmih držav

Ljubljana/Maribor, 17. junija - V Ljubljani se nocoj začenja 14. mednarodni prevajalski seminar slovenske književnosti, ki ga pripravlja Društvo slovenskih književnih prevajalcev. Letošnji izbrane avtorice in avtor so Jedrt Maležič, Ana Schnabl, Tina Vrščaj in Peter Svetina. Seminarja, ki bo do 22. junija potekal še v Mariboru, se udeležuje 11 prevajalcev iz sedmih držav.