Pričenja se 12. mednarodni prevajalski seminar slovenske književnosti

Ljubljana/Maribor, 15. avgusta - S pogovorom Jezikovni nomadi: tuji prevajalci v Sloveniji v Vili Zlatici v Ljubljani se bo drevi v organizaciji Društva slovenskih književnih prevajalcev pričel 12. mednarodni prevajalski seminar slovenske književnosti. Udeležilo se ga bo 11 prevajalk in prevajalcev iz devetih držav. Do 20. avgusta bo potekal v Ljubljani in Mariboru.