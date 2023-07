Letošnji prevajalski seminar namenjen otroški in mladinski književnosti

Ljubljana, 4. julija - S pogovorom o sodobnem slovenskem stripu in prevajanju "oblačkov" se bo drevi začel 13. mednarodni prevajalski seminar slovenske književnosti, ki bo do nedelje potekal v Ljubljani in Mariboru. Seminar, ki se ga bo letos udeležilo 12 prevajalcev in prevajalk iz 11 držav, bo posvečen prevajanju slovenske otroške in mladinske književnosti.