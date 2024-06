Olimpijski turnir v odbojki na mivki v Parizu brez Slovencev

Ljubljana, 13. junija - Slovenske odbojkarice na mivki Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin ter Živa Javornik in Maja Marolt na finalu pokala narodov v Latviji niso bile kos Avstrijkam in Italijankam. S tem so Slovenke končale nastope in se niso uvrstile na poletne olimpijske igre v Parizu, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije. Prej so brez vseh možnosti ostali moški.