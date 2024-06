Raziskovalci IJS odkrili nove možnosti za razvoj bolj naprednih kvantnih komunikacijskih sistemov

Ljubljana, 14. junija - Znanstveniki z Instituta Jožef Stefan (IJS) in Instituta Max Planck so prvič uspešno zasnovali prepletene fotone oz. kvantno svetlobo v tekočih kristalih, kakršne sicer najdemo v televizijskih zaslonih. Ta dosežek omogoča razvoj bolj učinkovitih kvantnih komunikacijskih sistemov in bo lahko pomembno vplival na prihodnost kvantnih tehnologij.