Nova tehnologija uravnavanja delovanja proteinov obeta uporabo v biomedicini in biotehnologiji

Ljubljana, 17. januarja - Raziskovalci Kemijskega inštituta so v sodelovanju z raziskovalcema Instituta Jožef Stefan (IJS) odkrili novo tehnologijo uravnavanja proteinov, s katero si obetajo, da bodo lahko nadzorovali terapijo in biotehnološke procese. Študijo so objavili v znanstveni reviji Cell Discovery. Rezultate bodo naslednji teden predstavili na Kemijskem inštitutu.