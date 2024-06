Na IJS zagnali milijonsko investicijo za napredek pri razvoju tehnologije jedrske fuzije

Ljubljana, 3. junija - V reaktorju TRIGA Instituta Jožef Stefan so danes uradno zagnali novo napravo, ki bo prispevala k razvoju tehnologije fuzijske energije. Z njo bodo natančno preučevali, kako in zakaj med hlajenjem fuzijskih reaktorjev prihaja do močnega sevanja, s tem pa poskušali zagotoviti varnejše okolje za raziskave in boljše delovanje reaktorjev.