Direktor Cerna za pospeševalnike in tehnologijo: Pred nami je vznemirljiv program, ki bo zaposloval fizike naslednjih 70 let

pogovarjala se je Lea Udovč

Ljubljana, 4. junija - Načrtovani novi trkalnik prihodnosti v Cernu bo imel potencial za proizvodnjo ogromne količine podatkov. "Pred nami je res velik in vznemirljiv raziskovalni program za preučevanje Higgsovega bozona in iskanje nove fizike, ki bo zaposloval fizike naslednjih 70 let," je za STA povedal direktor Cerna za pospeševalnike in tehnologijo Mike Lamont.