Jubilej ESS v senci ene največjih kriz socialnega dialoga doslej

piše Marjetka Nared

Ljubljana, 21. aprila - Prihodnji teden, 25. aprila, bo minilo 30 let od ustanovitve ESS - organa, ki je pomembno prispeval k uspešni implementaciji ekonomskih in socialnih reform v procesih tranzicije ter vključevanja v EU in v mednarodni ekonomski prostor. A obletnica mineva v nič kaj optimističnem vzdušju, saj se je tripartitni socialni dialog znašel v hudi krizi.