Slovenska hiša v Parizu v znamenju slovenske kulinarike

Ljubljana, 13. junija - Po današnjem podpisu pogodbe sodelovanja med Olimpijskim komitejem Slovenije in podjetjem Jezeršek gostinstvo bo slednji uradni ponudnik catering storitev v Slovenski hiši med 26. julijem in 11. avgustom na olimpijskih igrah v Parizu. Skupaj z dobavitelji bo odgovoren za predstavitev slovenske kulinarike in kakovostno izvedbo gostinskih storitev.