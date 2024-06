Poletna muzejska noč odpira tudi vrata mariborskih kulturnih institucij

Maribor, 13. junija - Na sobotno Poletno muzejsko noč bodo široko odprle vrata tudi mariborske kulturne institucije. Poleg odprtja do polnoči in brezplačnega vstopa na razstave pripravljajo tudi koncerte, delavnice in druge dogodke. Prvič sodeluje Lutkovni muzej Maribor, med drugim pa jo bosta gostila tudi mariborska Kadetnica in botanični vrt.