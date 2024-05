Pred dnevom muzejev odprli panojsko razstavo in razglasili Valvasorjeve nagrajence

Ljubljana, 17. maja - Muzejske organizacije so dan pred mednarodnim dnevom muzejev, ki bo v soboto, predstavile svoje aktivnosti. Ob tem so odprli že tradicionalno panojsko razstavo pri Slovenskem etnografskem muzeju, kjer na svoje vsebine opozarjajo državni muzeji. Razglasili so tudi prejemnike Valvasorjevih nagrad, ki jih bodo podelili prihodnji teden.