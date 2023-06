Poletna muzejska noč spet vabi med muzejske zbirke

Ljubljana, 17. junija - Po državi bo danes potekala vsakoletna skupna akcija slovenskih muzejev in galerij, ki so jo poimenovali Poletna muzejska noč. Ob tej priložnosti bodo številne ustanove, povezane z muzejsko dejavnostjo, brezplačno odprle svoja vrata med 18. in 24. uro, nekatere bodo odprle nove razstave. Pri projektu sodeluje tudi DZ.