Ministrstvo šolam s programi elektrotehnike, mehatronike in strojništva kupilo 36 robotskih rok v vrednosti več kot milijon evrov

Ljubljana, 11. junija - Na Šolskem centru Novo mesto je potekal dogodek ob začetku izvajanja aktivnosti projekta Digitalizacija izobraževanja na ravni osnovnih in srednjih šol ter izobraževanja odraslih. V tem okviru je ministrstvo za vzgojo in izobraževanje 30 šolam s programi elektrotehnike, mehatronike in strojništva, kupilo robotske roke v vrednosti 1.042.130 evrov.