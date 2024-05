Na Svetovnem izobraževalnem forumu o umetni inteligenci, digitalizaciji in podnebnih spremembah

Ljubljana/London, 22. maja - Minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda se je udeležil tridnevnega 20. Svetovnega izobraževalnega foruma v Londonu, ki je bil posvečen ključnim družbenim vprašanjem in njihovem vplivu na šolske sisteme po svetu, kot so umetna inteligenca, digitalizacija in podnebne spremembe. Odprli so še razpravo o učinkoviti razporeditvi javnih sredstev.