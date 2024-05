Del projekta za digitalizacijo izobraževanja v šolah tudi pripomoček KOBI v šoli

Ljubljana, 9. maja - Na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje so danes priredili prvo usposabljanje za učitelje za uporabo učnega pripomočka KOBI v šoli, ki je del projekta Digitalizacija izobraževanja na ravni osnovnih in srednjih šol ter izobraževanja odraslih, so navedli na ministrstvu. V aplikaciji je že registriranih 188 šol.