Projekt Kipsi: Digitalizacija ne prinaša nujno le slabosti, ampak tudi izjemne priložnosti

Ljubljana, 17. marca - Digitalizacija ne prinaša nujno le slabosti, ampak tudi izjemne priložnosti, ki pa jih moramo znati izkoristiti, so poudarili sogovorniki na zaključni konferenci projekta Kipsi - Kombinirano izobraževanje v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Digitalne kompetence so namreč ključne za vso družbo, zato je odgovornost na vseh deležnikih.