Finance: V Petrolu nepravilno obračunavali plače

Ljubljana, 11. junija - V Petrolu so pri 1800 zaposlenih ugotovili napake pri obračunavanju plač, poročajo Finance. Koliko časa so plače napačno obračunavali in kolikšen bo skupni strošek povračil zaposlenim, v podjetju niso razkrili. Do podobnih nevšečnosti je v zadnjem času že prišlo v Leku in Pivovarni Laško.