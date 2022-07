V Leku potrdili napačno obračunavanje plač

Ljubljana, 14. julija - V farmacevtskem podjetju Lek so potrdili poročanje televizije Kanal A, da so zaposlenim več let napačno obračunavali plače. V skladu s slovensko zakonodajo bodo premalo izplačana nadomestila povrnjena vsem sedanjim in nekdanjim zaposlenim za obdobje preteklih pet let, za zadnja tri leta tudi zamudne obresti, so sporočili.