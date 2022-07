Svet na Kanalu A: Lek zaposlenim 20 let napačno obračunaval plače

Ljubljana, 13. julija - V farmacevtskem podjetju Lek so zaposlenim več let napačno obračunavali plače, kar so ugotovili šele na začetku letošnjega leta, so danes poročali v oddaji Svet na Kanalu A. Lek je zaposlenim sporočil, da jim bo povrnil škodo za zadnjih pet let, kot je zakonsko obvezno.