V Pivovarni Laško Union pet let napačno obračunavali plače

Ljubljana, 29. aprila - V Pivovarni Laško Union, ki je od leta 2016 v lasti nizozemskega Heinekena, so pet let narobe obračunavali dodatke k plači in nadomestila plače. Nekaterim so prejemali previsoke, drugi pa prenizke plače. Kot poroča medij Svet24, so v družbi potrdili, da so morali zaradi napačnega obračunavanja plač zaposlenim aprila izplačati 1,4 milijona evrov.