Delo o evropskih volitvah in referendumih (11. 6.)

Ljubljana, 10. junija - Janez Markeš v komentarju V domišljiji izsiljenih izbir piše o evropskih volitvah in referendumih. Avtor meni, da so bile volitve bolj notranjepolitična anketa kot skrb za usodo in blagor Evropske unije. Meni, da je predsednik SDS Janez Janša nedvomno zmagovalec evropskih volitev.