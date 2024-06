Tuje agencije o Sloveniji (10. 6.)

Ljubljana, 10. junija - Tuje tiskovne agencije so poročale o zmagi opozicijske stranke SDS na evropskih volitvah v Sloveniji in rezultatih treh posvetovalnih referendumov, ki so v državi potekali na dan evropskih volitev.Prav tako so poročale, da je Slovenija lani izdala 5000 dovoljenj za prebivanje in delo za ljudi iz Srbije.