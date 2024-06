Delo o posledicah nedeljskih volitev (11. 6.)

Ljubljana, 10. junija - Uroš Esih v komentarju O psiholoških zmagovalcih in poražencih piše o posledicah razpleta volilne nedelje. Avtor meni, da dva trenda, ki jih opazimo v celotni Evropski uniji, veljata tudi za Slovenijo, in sicer v državah članicah pred volitvami prevladuje nacionalna agenda in pa zmaga desnice.