Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (8. in 9. 6.)

Ljubljana, 10. junija - Tuje tiskovne agencije so poročale o nedeljskih volitvah evropskih poslancev in treh posvetovalnih referendumih. Poročale so o volilni udeležbi, ki je ob 17.30 znašala nekaj manj kot 26 odstotkov, kar je več kot leta 2019, ko jih je ob istem času volilo dobrih 20 odstotkov.