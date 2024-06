Pregled - šport, 10. 6. (ponedeljek)

Ljubljana, 10. junija - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v ponedeljek, 10. junija.

RIM - Slovenski rekorder Matic Ian Guček je četrti dan 26. evropskega prvenstva v atletiki, ki poteka v Rimu, v tretji skupini polfinala na 400 m ovire zasedel tretje mesto in se z novim slovenskim rekordom 48,34 sekunde uvrstil v finale. Anita Horvat se je na 800 m s petim časom skupno uvrstila v polfinale. Nastopila je tudi slovenska rekorderka v metu kopja Martina Ratej, ki je zasedla končno 16. mesto.

DALLAS - Košarkarji Boston Celtics so na drugi tekmi finala severnoameriške lige s 105:98 v seriji na štiri dobljene tekme dosegli še drugo zmago proti Dallas Mavericks. Boston dve zmagi ločita od rekordnega 18. naslova prvaka lige NBA. Za goste iz Teksasa je trojni dvojček z 32 točkami, 11 skoki in 11 podajami dosegel Luka Dončić, kar pa je bilo premalo proti ekipno razpoloženi domači vrsti. Naslednji dve tekmi velikega finala lige NBA bosta v Dallasu.

ZÜRICH - Francoz Bryan Coquard je zmagovalec druge etape od Vaduza do Regensdorfa v dolžini 177 kilometrov letošnje izvedbe kolesarske dirke po Švici. Vodstvo v skupnem seštevku je še naprej ohranil v rumeno majico oblečeni Belgijec Yves Lampaert, zmagovalec nedeljskega prologa. Slovencev na osemdnevni preizkušnji ni.

LJUBLJANA - Slovenija je začela priprave na kvalifikacijski turnir za OI. Že prvi dan pa je ostala brez enega od nosilcev igre. Jaka Blažič bo moral zaradi bolečin v hrbtu izpustiti tokratno reprezentančno akcijo. Na reprezentančnem seznamu je 15 košarkarjev. V Zrečah ne bo Luke Dončića, ki igra finale lige NBA, ter Vlatka Čančarja, ki se bo lahko reprezentanci pridružil šele 17. junija.

MADRID - Zmagovalci letošnje lige prvakov, španski Real Madrid, bodo sodelovali na naslednjem razširjenem klubskem svetovnem prvenstvu v nogometu. Pri galaktikih so kategorično zavrnili prejšnje navedbe o odpovedi udeležbe na klubskem SP, češ da je bila izjava trenerja Carla Ancelottija v intervjuju za italijanski Il Giornale "napačno razumljena".

VALENCIA - V Španiji so na po osem mesecev pogojne zaporne kazni obsodili tri navijače Valencie, ki so lani maja na tekmi španske nogometne la lige rasistično nadlegovali napadalca madridskega Reala Viniciusa Juniorja. Gre za prvo obsodbo zaradi rasistične zlorabe na nogometni tekmi v Španiji. Prav tako so trojici izrekli dveletno prepoved vstopa na stadione, na katerih potekajo tekme pod okriljem španske nogometne zveze.

LJUBLJANA - Italijanski teniški as Jannik Sinner je novi vodilni na svetovni jakostni lestvici ATP. Na drugo mesto se je povzpel zmagovalec finala na odprtem prvenstvu Francije v Parizu, Španec Carlos Alcaraz, tretji je srbski teniški zvezdnik Novak Đoković.

LJUBLJANA - Poljska teniška igralka in nedavna zmagovalka odprtega prvenstva Francije, Poljakinja Iga Swiatek že 108. teden vztraja na vrhu lestvice WTA. Drugo in tretje mesto zasedata Američanka Coco Gauff in Belorusinja Arina Sabalenka. Najvišje uvrščena Slovenka je Tamara Zidanšek na 114. mestu.

LJUBLJANA - Slovenska nogometna kluba Rogaška in Gorica bosta morala po finalni tekmi pokala Pivovarne Union v blagajno Nogometne zveze Slovenije plačati več kot 1000 evrov kazni, je odločil disciplinski sodnik zveze Boštjan Jeglič. Ta je izrekel še kazni po zadnjem, 36. krogu Prve lige Telemach v letošnji sezoni. Največjo kazen je prejel Koper, ki bo moral plačati 2000 evrov.