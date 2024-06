Pregled - svet, 10. 6. (ponedeljek)

BRUSELJ - Po evropskih volitvah se izrisuje podoba naslednjega Evropskega parlamenta - delne ali začasne izide so objavile vse članice EU razen Irske. Vzpon skrajne desnice ni dosegel napovedi, je pa povzročil pretrese, zlasti v Franciji in Nemčiji. Na ravni EU se znova obeta velika koalicija desne sredine, socialistov in liberalcev. Tri največje politične skupine v trenutnem sklicu Evropskega parlamenta - EPP, S&D in Renew - bodo glede na zadnje delne izide obdržale večino.

BERLIN - Nemčija ne bo sledila zgledu Francije in razpisala predčasnih parlamentarnih volitev kljub slabemu rezultatu za vse tri stranke vladajoče koalicije na evropskih volitvah, je poudaril tiskovni predstavnik nemškega kanclerja Olafa Scholza. Rezultati evropskih volitev so v Nemčiji pretresli vladajočo koalicijo s socialdemokrati (SPD) na čelu, ki so glede na začasne izide s 13,9 odstotka glasov dosegli najslabši rezultat na zvezni ravni doslej.

PARIZ - Po pretresu, ki ga je v francoski politični prostor z razpisom predčasnih volitev vnesel predsednik Emmanuel Macron, se je že sprožilo kolesje priprav nanje. Skrajno desni Nacionalni zbor po zmagi na evropskih volitvah v boj za premierski položaj pošilja vodjo Jordana Bardello, ki je bil tudi vodilni kandidat stranke na evropskih volitvah. Na levici pozivajo k skupnemu nastopu za ustavitev skrajne desnice.

KAIRO/JERUZALEM - Ameriški državni sekretar Antony Blinken je v Egiptu začel novo turnejo na Bližnjem vzhodu. Voditelje držav v regiji pozval, naj pritisnejo na palestinsko islamistično gibanje Hamas, da bo sprejelo ameriški predlog za trajno prekinitev ognja na območju Gaze. Iz Egipta je odpotoval v Izrael, kjer se je sešel s premierjem Benjaminom Netanjahujem.

NEW YORK/GAZA - Izrael je nadaljeval vojaške operacije v Palestini. Medtem ko ZDA v Varnostnem svetu ZN iščejo podporo za predlog o premirju v Gazi, so izraelske sile v enklavi in na zasedenem Zahodnem bregu ubile in ranile več ljudi. Osnutek predloga resolucije o prekinitvi ognja, ki so ga članice VS prejele v nedeljo, naj bi dobil zeleno luč izraelske strani, kar se doslej še ni zgodilo in predstavlja napredek glede na dosedanje predloge resolucij. Diplomatski viri predvidevajo, da bi o resoluciji lahko odločali že danes.

BUDIMPEŠTA - Na Madžarskem so v nedeljo ob evropskih potekale tudi lokalne volitve, glavna bitka je potekala za županski stolček v Budimpešti. Po vseh preštetih glasovnicah je rezultat v prestolnici zelo tesen, zaradi česar je kandidat s podporo vladajoče stranke Fidesz David Vitezy zahteval ponovno štetje, saj za aktualnim županom Gergelyjem Karacsonyjem zaostaja za pičlih 324 glasov.

BRUSELJ - Belgijski premier Alexander De Croo je po nedeljskih parlamentarnih volitvah kralju podal odstop, njegova vlada pa začela opravljati tekoče posle. Na volitvah je slavila desna flamska N-VA, niso pa se uresničile napovedi o zmagi skrajno desne Vlaams Belang, ki si prizadeva za neodvisnost Flandrije.

BARCELONA - Katalonski separatisti, ki so na regionalnih volitvah sredi maja utrpeli poraz in izgubili večino v regionalnem parlamentu, so dobili predsednika parlamenta. To je postal Josep Rull iz separatistične stranke Junts nekdanjega katalonskega voditelja Carlesa Puigdemonta. Njegova vloga je pomembna, ker bo predlagal prvega kandidata za mandatarja.

VARŠAVA - Poljska se je zaradi nezakonitega tihotapljenja migrantov odločila, da bo na meji z Belorusijo vzpostavila varovalni pas, je sporočil poljski premier Donald Tusk. Kot je dejal, bo ta širok približno 200 metrov, na nekaterih delih pa do dva kilometra. Tusk je maja Rusijo obtožil, da usklajuje tihotapljenje več tisoč migrantov na Poljsko oz. v Evropo preko Belorusije.

BRUSELJ - Zaradi vse slabših humanitarnih razmer v Afganistanu je EU aktivirala rezervna sredstva, da bi preprečila lakoto v tej državi, so sporočili v Bruslju. Skupna vrednost evropske pomoči za Afganistan bo tako letos znašala skoraj 150 milijonov evrov. 126 milijonov evrov bodo partnerji unije prejeli za odzivanje na humanitarne potrebe v Afganistanu. Pomoč bo namenjena za hrano, dostop do vode in sanitarij, zatočišča in zdravstveno varstvo ter za izobraževanja v izrednih razmerah.

PODGORICA - Črnogorska skupščina je v petek sprejela paket zakonov, pomembnih za nadaljevanje pristopnih pogajanj z EU, ki so v zadnjih letih zastala. Gre za zakone s področij boja proti kriminalu, medijev in sodišč. Dva izmed njih, zakon o javnem medijskem servisu Črne gore ter zakon o sodnem svetu in sodnikih, je predsednik države Jakov Milatović v nedeljo vrnil v ponovno odločanje. Za prvega je ocenil, da zanemarja pomen javnega servisa in postavlja pod vprašaj njegovo uredniško neodvisnost, za drugega pa, da ni v skladu z ustavo.

DUNAJ - Pred pristankom na dunajskem letališču je v nedeljo nevihta s točo poškodovala potniško letalo družbe Austrian Airlines, ki se je v avstrijsko prestolnico vračalo z Majorke. Letalo je zajela nevihta s točo, ki je odtrgala nos letala in hudo poškodovala vetrobranska stekla pilotske kabine, kar je otežilo pristanek. Potniki so nepoškodovani.

LONDON - Na britanskem sodišču je porota dva dvanajstletnika spoznala za kriva umora 19-letnega Shawna Seesahaija. Ubila sta ga z mačeto 13. novembra lani, ko je bil s prijatelji v parku v mestu Wolverhampton v osrednjem delu Anglije. S tem sta postala najmlajša obsojenca v Združenem kraljestvu v več kot 30 letih. Po enomesečnem sojenju na višjem sodišču v Nottingham je porota odločitev sprejela soglasno. Sodbo jima bodo izrekli kasneje.