Grossmannov festival v 20. izdaji s častnim gostom Slobodanom Šijanom

Ljutomer, 8. maja - V Ljutomeru bo med 11. in 15. junijem potekal 20. Grossmannov festival fantastičnega filma in vina. Organizatorji napovedujejo preddogodka v Ormožu in Mariboru ter knjigo Grossman Tales s poglobljenimi intervjuji z 20 najuglednejšimi gosti festivala. Razkrili so tudi letošnjega častnega gosta - Slobodana Šijana.