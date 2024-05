Na razstavi v Mariboru 20 plakatov za 20 let Grossmannovega festivala

Maribor, 30. maja - V Vetrinjskem dvoru v Mariboru danes odpirajo razstavo 20 plakatov za 20 let Grossmanna, s katero Grossmannov festival fantastičnega filma in vina obeležuje 20 let praznovanja grozljivk, fantazijskih, znanstvenofantastičnih in drugih žanrskih filmskih kreacij. Ta žanr je zaznamoval tudi Trienale umetnost in okolje EKO v organizaciji UGM.